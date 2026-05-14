ＡＫＢ４８の小栗有以が１４日までに自身のインスタグラムを更新。メガネ姿を披露し話題を呼んでいる。小栗は「新しいメガネをゲットしてウキウキな日」と書き出すと、続けて「メガネってファッションの一部だからいっぱい取り入れていきたいな〜今回はリムレスメガネと他３つをゲットしました」とつづった。そして、知的な雰囲気を漂わせるリムレスメガネを主役に、淡いトーンのジャケットで上品にまとめた洗練されたコ