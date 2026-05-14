◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）ＪＲＡは１４日、ヴィクトリアマイル出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。前走の馬体重から２ケタの増減があったのは６頭もいた。最も変動があったのは１６キロ増だったラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）。前走の阪神牝馬Ｓでは馬体重６キロ減の４９２キロで８着に敗れている。東京では【