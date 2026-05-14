◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１４日・横浜）中日の土田龍空内野手が、頭部死球を受けた。０―０の７回２死。２番手・ルイーズの４球目だった。１５１キロの抜けた直球が、頭部に直撃。避けようとするも、右側頭部に当たった。土田は、駆けつけたトレーナーに無事を強調。一度、ベンチに下がったが、交代せず、プレーを続行した。左翼スタンドからはブーイング。ルイーズは危険球退場となり、３番手で坂本が緊急登