作家の岩井志麻子さんが１４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。テレビの制作現場で“無駄”と判断されつつある諸々について率直な思いを明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、フジテレビの営業損益が前年の１８２億円の黒字から一転、８７億円の赤字となる中、テレビの番組作りの現場で“無駄”が様々に指摘されていると