お家で作れる究極の「だし巻き卵」 ポピュラーだけど奥が深い「だし巻き卵」。ジューシーさ抜群、究極の「だし巻き卵」を作るコツを2通り紹介します。噛んだ瞬間に出汁があふれる魅惑のレシピです。 片栗粉を入れて巻きやすくお麩を入れることでふわふわジューシーに ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました 食べた瞬間に幸せを感じる 口に入れるとふんわりじゅわっとあふれる出汁の味わ