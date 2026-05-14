時間もお金もあるから大丈夫--そう思い込んで佳乃さんに頼り続けてきた美月さん。でも、佳乃さんにだって都合や気持ちがありますよね…。ごはんまで用意してくれていた頃とは、明らかに状況が変わってきています。ここから美月さんと佳乃さんの関係は、どんどんこじれていきそうな予感…！>>【まんが】優しさを食い尽くすママ友(ウーマンエキサイト編集部)