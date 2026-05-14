タクシー配車アプリを手がける「GO（ゴー）」（東京）は14日、東京証券取引所から新規上場の承認を受けたと発表した。6月16日に東証グロース市場に上場し、時価総額は1800億円規模になる見込み。調達資金は配車事業の拡大や自動運転サービスの事業化などに充てる。現在アプリを通じた配車サービスを47都道府県で展開しており、約8万5千台のタクシーと連携している。ダウンロード数は3500万超に上るという。GOは日本交通グル