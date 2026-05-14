「ＤｅＮＡ−中日」（１４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・ルイーズが七回、土田龍空に頭部死球を与え、危険球退場を宣告された。ルイーズは頭部死球で即退場となるＮＰＢのルールを知らなかったとみられ、状況が飲み込めず岩下球審が退場を促しても「Ｗｈｙ？」と両手を広げるポーズ。相川監督と通訳が駆け寄り、状況を説明した。球場が騒然となる中、場内では同球審から「危険球で退場とします」と場内アナウンスがあった