ファミリーマートのECサイト「ファミマオンライン」では、2026年5月14日10時から31日23時まで、母の日ギフトのスイーツを対象とした「売り尽くしセール」が開催中です。贈り物クオリティのスイーツをお得にゲットするチャンス母の日のために特別に用意されたけれど、イベント期間を過ぎてしまったために販売が難しくなってしまった限定ギフトを、「自宅用」として特別価格で販売しています。パッケージなどのデザイン以外は、味も