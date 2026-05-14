5月14日、日本バスケットボール協会（JBA）は16日と17日に横浜BUNTAIで行われる、「三井不動産カップ2026 (神奈川大会) バスケットボール女子日本代表国際試合」に臨む女子日本代表メンバー15名を発表した。同大会では女子ラトビア代表と2連戦を行う。 メンバーに選ばれたのは、4月30日に発表された第1次強化合宿メンバーと同じ15人。 日本代表を長年支えてきた髙田真希、渡嘉