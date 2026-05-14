timeleszが、新体制2作目のCDシングル『消えない花火』を7月29日にリリースする。 （関連：【画像あり】timelesz、新体制2作目のCDシングル『消えない花火』全4形態のジャケット写真） あわせて新ビジュアルと全ジャケット写真も公開。同楽曲は、新体制timeleszのシングルとしては初のポップバラード。出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚いメロディと歌詞が特徴で、“花火は消えゆくものだが、共に過ごし