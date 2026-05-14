最近事業所などで増えている男女兼用トイレ。兼用なので仕方ないのですが・・・誰もが入れるということは、こうしたリスクが常にあるのだと教えられる犯罪が増えているように感じます。 それが、盗撮です。 きのう、自身が勤務する山形県寒河江市の事業所のトイレに小型カメラを仕掛け、女性を撮影したとして、きょう、３７歳の男が逮捕されました。男は容疑を認めています。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、山形市下条