京都サンガF.C.は14日、同クラブのトップチームに所属するFWマルコ・トゥーリオが、ケガの治療とリハビリのために母国ブラジルへ一時帰国したことを発表した。マルコ・トゥーリオについては、今月2日に行われた明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWESTグループ第14節の清水エスパルス戦に先発出場し、16分にはループシュートで先制ゴールをマークしていたものの、30分には負傷交代。以降、3試合続けてメンバーから外