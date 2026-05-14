マンチェスター・ユナイテッドは現地５月14日、2026-27シーズンのホームユニホームを発表した。今回のホームユニは伝統赤がベースで、襟付きのシャツを採用。首もと袖口に黒と白のライン施されている。クラブ公式サイトによれば、1970年代にインスパイアされているようで、「このデザインは、伝統を尊重しつつ現代的な表現を取り入れており、クラブの輝かしい歴史における新たな章のために作られた」と紹介されている。