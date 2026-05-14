【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#8が、5月14日2時よりLemino(R)にて独占無料配信される。 ■「ポジション評価」最終順位では、KOTARO（浅香孝太郎）が1位に 先週配信された#7では、練習生たちが自らの武器を懸けて挑んだ「ポジション評価」の結果が大きな