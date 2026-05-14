●ＧＯ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：6月16日 事業内容：配車システム提供等モビリティ関連事業 仮条件決定日：6月1日 想定発行価格：2350円 上場時発行済み株式数：7767万9600株 売り出し：3693万6900株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限354万6000株 ブックビルディング期間：6月2日～5日 公開価格決定日：6月8日 申込期間：6月9日&#65