5月14日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ＬＡホールディングス [東証Ｇ]決算月【12月】5/14発表 毎年12月末時点で100株以上を保有する株主に、デジタルギフト500円分を贈呈する。 いい生活 [東証Ｓ]決算月【3月】5/14発表 毎年9月末時点で100株以上を保有す