JR姶良駅について、視聴者から「ホームが狭く危険。トイレが外から丸見え。屋根が少なく雨の日に濡れる」といった声が寄せられ、取材しました。朝の通勤・通学時間帯には利用客が集中し、狭いホームでは黄色い線の外側を歩かざるを得ない状況もあり、利用者からは「いつ事故が起きてもおかしくない」と不安の声が上がっています。また、男性用トイレは外から見えやすい構造で、高校生からも「気まずい」との声が聞