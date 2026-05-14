ボートレース大村で、7日に行われた「長崎新聞社杯」。 第7レースに、夢の舞台へと踏み出した新人レーサーの姿がありました。 6号艇の山田 陽翔選手は、長崎県大村市出身の19歳。 幼い頃から憧れ続けた舞台に立ちました。 ※詳しくは動画をご覧ください