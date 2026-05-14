動画コンテンツ全盛の時代にあって、ラジオやPodcastなどの音声メディアが静かな復権を遂げている。新聞や雑誌といった紙媒体の広告費が伸び悩む一方、耳で楽しむコンテンツへの注目は年々高まっている。大手広告代理店の電通が発表した「2025年 日本の広告費」によれば、ラジオ広告費（マスコミ四媒体広告）は1153億円（前年比99.2％）とほぼ横ばいながら、ラジオデジタル広告費（インターネット広告）は38億円（前年比111.8