“Aカップ界の3冠女王”と称されるグラビアアイドル西永彩奈（30）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビア撮影中の動画を披露した。西永は「週プレ発売中！GETしてね#週プレ#週刊プレイボーイオフショット」とコメントし、撮影中の動画をアップした。西永はミニスカート姿で走ったり、ひざを立ててソファに座る姿等を公開。ひらりとゆれるスカートから、白いランジェリーをのぞかせている。この投稿にフォロワー