思い出のつまったものは、なかなか捨てる踏んぎりがつかないもの。今回は、ESSE読者の「子どもの思い出の品が捨てられない」というお悩みに、片づけコンサルタントの近藤麻理恵さんがアドバイスをくれました。片づけ力は筋肉と一緒。捨てづらい思い出の品より身近なものから片づけて今月のお悩み：子どもの賞状など思い出の品があふれるわが家。どれも大切に思えてしまい、どこから手をつけていいかわかりません。【写真】思い出の