歌手・門松みゆき（３３）が１４日、地元神奈川・横浜スタジアムで横浜ＤｅＮＡベイスターズ対中日ドラゴンズ戦で始球式を行った。この試合は、神奈川・静岡エリアを中心に冠婚葬祭事業を展開するメモワールグループの冠試合で、同社のテレビＣＭに出演中の門松がマウンドに登場した。始球式は初めてという門松は自身の年齢である背番号「３３」のベイスターズのユニフォームに身を包み、緊張しながらマウンドへ。大勢のファ