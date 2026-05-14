大人世代のパンツ選びは、シルエットにこだわりたいところ。そこで注目なのが、【ユニクロ】のパンツです。マニアの間でもダボっとしすぎない絶妙なシルエットが評判で、ラフになりすぎず、すっきり見えが狙えそう。今回は、40・50代におすすめのアイテムをピックアップ。ユニ女のお手本コーデとともにその魅力を紹介します。 絶妙カーブの美脚見えジーンズ 【ユニクロ】「バギーカーブジ