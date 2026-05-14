危険な換気方法4選 1. 窓を全開にして換気する 最も危険なのは、すべて窓を開いた状態で換気することです。窓を全開にしていると、猫が脱走する可能性があります。そのまま行方不明になってしまう危険性や、窓から落下してケガをするリスクが考えられるでしょう。 とくに、もともと野良猫だった猫は、外に出ることに対して抵抗がないケースが多いです。換気中にフラッと出て行かないよう、窓を開けるのは控