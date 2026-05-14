「子どものため」と離婚を踏みとどまり、モラハラ夫からの暴言や暴力を我慢し続けている人は案外多いのかもしれません。今回は、そんな一人だった筆者の友人N子が離婚を決意できたエピソードをご紹介します。 モラハラ夫 私は産休取得後に職場復帰したものの、業績悪化によるリストラに巻き込まれて退職することになってしまいました。すると、夫は急にモラハラ男へと変貌したのです……。