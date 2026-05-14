東大卒のタレント・三浦奈保子が13日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことを伝えた。 【写真】ナチュラルな姿がいい母の愛が伝わる息子との釣り姿 バースデーを迎えた投稿で、三浦は「いつも楽しく元気に毎日を過ごすことができているのは 家族、周りの方々、いつも気にかけてくださっている方々、応援してくださっている方々のおかげです。 本当にありがとうございます!!」と感謝を記す。