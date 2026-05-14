ゴルフ系インフルエンサーでモデルの二神舞(30)が13日、自身のインスタグラムを更新。大分県・湯布院での「絶景ショット」を公開した。 【写真】見事な山々…開放的な姿から目が離せない 「由布岳はじめて湯布院いってきた！圧巻の景色で行ってよかった」とつづり、タイトな水色トップス＆ミニスカートで大きな岩の上に座る姿を投稿。広々とした緑の草原と「豊後富士」と呼ばれる由布岳をバックにした雄大な景