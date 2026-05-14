門司海上保安部で、感染症などの水際対策強化に向けた新機能を設置した巡視艇の運用が始まっています。 門司海上保安部の苅田海上保安署で14日、ことし3月に配属された巡視艇「みやぎく」の就役式が開かれました。「みやぎく」は全長20メートル、総トン数25トンで、苅田海上保安署で唯一の巡視艇です。 先代の「みやぎく」の老朽化を受けて新たに造られたもので、外国船に対しても情報伝達や注意喚起ができるよう