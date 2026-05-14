◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１４日・横浜）ＤｅＮＡの２番手リリーフ、ルイーズ投手が７回２死、中日の土田龍空外野手の頭部に死球を当て、危険球退場となった。今季両リーグを通じて、初めて。ルイーズは両手を広げ、事態をのみ込めない表情を浮かべたが、球審の説明を受け、ベンチに戻った。３番手には左腕の坂本裕哉投手がマウンドに立った。土田は一塁走者に出た。