この時期しか飲めない「新茶」の季節がやってきました。ですが、お茶をつくる工程にも中東情勢がじわり影を落とし始めているようです。濃厚な香りとコク。爽やかな甘みが特徴の狭山茶。今年も新茶の季節がやってきました。今年も良い出来だということですが…奥富園奥富雅浩さん「（業者から）値上げの通知もきていますし、今後どうなっていくのか不安です」お茶農家の頭を悩ませているのが、中東情勢です。埼玉県狭山市で江戸時