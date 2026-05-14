フランス現地時間12日、「第79回カンヌ国際映画祭」とともに、世界最大級の映画見本市「マルシェ・ドゥ・フィルム」が開幕した。世界的なアニメ人気を背景に注目を集めるアニメーション部門「カンヌ・アニメーション」の一環として実施される「アヌシー・アニメーションショーケース」には、日本から2作品が選出されている。【動画】『WASTED CHEF（仮）』がプログラム告知映像のサムネイルに「アヌシー・アニメーションショー