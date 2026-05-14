日本サッカー協会は14日、日本女子代表の新監督に狩野倫久氏（49）が就任したことを発表した。狩野新監督は「なでしこジャパンの新監督にご指名いただき、大変光栄に思うとともに、身が引き締まる思いです」とコメントを寄せた。なでしこジャパンはニルス・ニールセン監督のもと、3月のアジアカップで優勝。しかしその数日後に電撃退任が発表され、コーチを務めていた狩野氏が監督代行を務めていた。さらに狩野氏は「私は、今の日