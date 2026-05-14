この夏の電気・ガス代の補助などを念頭に、政府が補正予算案を編成する方向で検討に入りました。中東情勢の悪化で光熱費の値上がりが懸念されるなか、政府は電気・ガスともに、7月から9月までの使用分を補助する方向で調整しています。財源は予備費の活用を軸に検討しています。ただ、予備費はガソリン価格を1リットルあたり170円程度に抑える措置を続ける費用にもあてられる可能性があり、予備費が枯渇するおそれもあります。こう