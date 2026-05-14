2026年2月に56歳で亡くなった「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんのお別れの会が、14日午後に東京都内で行われました。妻・石黒彩さん（48）：真矢くんが「彩が一番笑顔でいつも大丈夫だ」「笑っていてくれたらそれだけで大丈夫だから」って言われていた。普通に穏やかに毎日夫婦としてもすてきな時間を過ごせていた。1989年に結成された5人組ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さん（56）。唯一無二のドラムスキルで、多くの