お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志さん（50）が第1子誕生を報告しました。【映像】生まれたばかりの長男を抱きかかえる田中卓志2023年1月に当時30代の一般女性と結婚した田中さん。14日に更新したインスタグラムで、「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！（笑）」と報告し、生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこした、親子ショットを披露しています