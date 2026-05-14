＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館 【映像】親方の背後から“ひょっこり”登場した美人モデル大相撲五月場所の五日目、土俵上の激闘が決着したその瞬間、親方の背後から“ひょっこり”と顔を覗かせた美貌際立つ有名美人モデルの姿をカメラが映し出した。まさかの瞬間に気づいた一部ファンからは「取組よりそっちに目が行く」「見っけ」などの反響が相次いだ。注目のシーンは、十両二枚目・佐田の海（境