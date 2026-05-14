アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が開催されました。世界が注目する会談では、熱烈な歓迎ムードの演出も見られました。首脳同士が向かい合った2つの超大国。習近平国家主席：我々はライバルではなくパートナーとなり、高め合い共に繁栄すべきです。トランプ大統領：あなたは偉大な指導者です。時々私がそう言うのを嫌がる人もいますが、それでも私は言います。なぜならそれが真実だからです。時