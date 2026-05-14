お笑い芸人千原ジュニア（52）が、6月11日に「句集手花火」を発売することが決まった。14日、TBS系列で放送した「プレバト！！」の人気企画「俳句査定」で「永世名人」と称されるジュニアが、14年の初登場から12年かけて傑作50句に到達し、句集発売が発表された。番組から生まれた句集発売は「特別永世名人」と称される梅沢富美男に次ぐ、2人目の快挙となった。句集は「傑作50句」に加え、千原ジュニア永世名人への軌跡、番組で