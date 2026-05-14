最高に甘えん坊なゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回再生を突破し、「独占欲強め彼氏w」「目で感情わかる(笑)」「構ってほしいんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『体重37キロの大型犬』と暮らす女性→スマホをいじっていたら『全体重』をかけてきて…】 膝の上で甘えるわんこ YouTubeチャンネル「おにゅこじハウス」