まだ散歩へ行ったことがない子犬くん。試しに窓際で外を覗かせてみると……。あまりにも赤ちゃんすぎる反応は、記事執筆時点で266万回も再生されており、「これは可愛すぎる」「もう可愛すぎて心が破壊されそう」といった悶絶コメントが殺到しました！ 【動画：まだ散歩に行ったことがない子犬→試しに外を覗かせてみたら、腕の中で…あまりにも赤ちゃんな『尊い光景』】 子犬にお外を見せてみると… Instagramアカウント