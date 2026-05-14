ブルガリ ホテル 東京は、「プリマヴェーラ・アフタヌーンティー」を3月20日から6月18日まで提供する。スイーツは、ミモザの花をモチーフにしたケーキや日本の旬の果物を使ったフルーツタルト、マンゴーにパッションフルーツとダークチョコレートを合わせたケーキ、聖ヨセフの日を祝う伝統菓子であるシュー生地にカスタードクリームとアマレーナチェリーを合わせたゼッポレ・ディ・サン・ジュゼッペなどをそろえた。セイボリーは、