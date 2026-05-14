中東情勢の緊迫化に伴い防府商工会議所が市内の企業に緊急アンケートを実施しました。回答した企業のおよそ8割が既に影響を受けているもしくは今後受ける可能性があると回答し不安の声が高まっています。中東情勢緊迫化に伴う緊急アンケートは防府商工会議所が先月15日から今月8日にかけて市内に事業所を置くおよそ1600社に行いました。629社から回答がありその8割以上が「すでに影響を受けている」または「現時点では