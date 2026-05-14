公益財団法人「野球殿堂博物館」（東京都文京区後楽、東京ドーム21番ゲート右」が、15日から8月31日まで企画展「侍ジャパンと世界に広がる野球」を開催する。初日を前にした14日、女子野球の元日本代表である六角綾子選手（34）が同博物館を訪問。展示品を見学するなどした。今回の企画展は侍ジャパンを切り口に、トップチームだけでなく各世代の歩みをたどりながら、世界に広がる野球の歴史と現在を紹介する。主な展示品