吉本興業は１４日、吉本新喜劇座員・島田珠代とタレント・藤井隆がＷ主演を務める夏の特別興行「リトル・ツインズ」を７月２１日から２３日まで、なんばグランド花月（ＮＧＫ）で開催すると発表した。島田と藤井が双子として生まれた設定で繰り広げられる、ドタバタの吉本新喜劇として上演。親交の深い宮川大輔がゲストとして出演する。島田は「リトル・ツインズ…タマヨとタカシ、Ｔ＆Ｔが感動の名作。リトル・ツインズで皆さ