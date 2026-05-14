14日午後、大分県中津市の市道で、自転車に乗った男子中学生が転倒し、警察がひき逃げ事件として捜査した結果、車と運転手を特定しました。 【写真を見る】自転車の中学生が転倒し軽傷逃走した車を特定、警察が任意で捜査へ大分・中津市 14日午後2時40分ごろ、中津市永添の市道で「自転車と車の交通事故があった。10代の男性がけがをしている」と近くに住む人から消防に通報がありました。 けがをしたのは男子中学生で、足