元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が１４日放送のテレビ朝日系「林修の知りたいでしょ！芸能人・経験者が語る病気のサイン２時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。現在も昨年、発症した帯状疱疹の後遺症に苦しんでいることを明かした。昨年８月に発症。自身のＳＮＳで「こんなに痛いとはたまげたー！」とつづった北斗は１年以上経った今でも後遺症に悩まされていることを激白。「私って人よりも今までの人生で感じ