◇プロ野球セ・リーグDeNAｰ中日(14日、横浜スタジアム)DeNAのルイーズ投手が危険球で退場となりました。0-0で迎えた7回2アウトの場面、土田龍空選手に投じた4球目が頭に直撃。土田選手は倒れることはなく大事には至りませんでしたが、審判がこれを危険球と判断しルイーズ投手は退場となりました。念のためベンチへ下がる土田選手のもとへ歩み寄り謝罪するルイーズ投手。土田選手は交代することなく、駆け足で塁上に戻ってきま