お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、「オールナイトニッポンPODCASTアンガールズのジャンピン」で第1子男児の誕生を報告した。田中は、放送内で「子どもが生まれたのよ」と5月上旬に妻が出産していたことを報告。山根良顕（49）も「おめでとう！」と祝福した。田中は妻が予定日を過ぎてからの出産だったことを明かし、自身も分娩（ぶんべん）室で立ち会ったという。産気づいてから生まれるまでの様子を詳細に