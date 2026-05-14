「年収500万円で働いても、将来の年金は月16万円」と知ると、老後に不安を感じる人は少なくないかもしれません。生活費が年金だけで足りるのかは、現役世代にとって切実な課題です。 本記事では、年収500万円のリアルな年金額を確認し、NISAで月5万円を20年間積み立てた場合に老後の資産が何歳まで持つのかをシミュレーションします。 年収500万円の会社員、将来の年金額は本当に月16万円か 年金額は、現役